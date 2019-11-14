14.11.2019 17:37

В Харькове реконструируют еще несколько участков трамвайных путей

Реконструкцию трамвайных путей на нескольких улицах и проспектах запланировали в Харькове на 2020 год.



// city.kharkov.ua

В следующем году планируется выполнить реконструкцию трамвайнх путей на ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда, завершить на участке ул. Академика Павлова и ул. Героев Труда в районе рынка, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, благодаря ремонту трамвайних путей и подвижного состава значительно уменьшилось количество случаев сходов транспортных средств.



«Вы помните, что был период, когда мы очень часто читали о сходах. Сейчас статистика такая - около двух сходов в неделю. И зачастую это связано с нарушением правил эксплуатации трамваев, потому что некоторые вагоновожатые на стрелках начинают пускать состав задним ходом, что технически невозможно», - отметил директор департамента.

Также он сообщил, что с субботы будет восстановлено движение по ул. Плехановской, которое было закрыто в связи с реконструкцией переезда и части дороги на пути к Балашовскому путепроводу.