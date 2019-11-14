В Харькове реконструируют еще несколько участков трамвайных путей

Реконструкцию трамвайных путей на нескольких улицах и проспектах запланировали в Харькове на 2020 год.
В следующем году планируется выполнить реконструкцию трамвайнх путей на ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда, завершить на участке ул. Академика Павлова и ул. Героев Труда в районе рынка, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
По его словам, благодаря ремонту трамвайних путей и подвижного состава значительно уменьшилось количество случаев сходов транспортных средств.
«Вы помните, что был период, когда мы очень часто читали о сходах. Сейчас статистика такая - около двух сходов в неделю. И зачастую это связано с нарушением правил эксплуатации трамваев, потому что некоторые вагоновожатые на стрелках начинают пускать состав задним ходом, что технически невозможно», - отметил директор департамента.
Также он сообщил, что с субботы будет восстановлено движение по ул. Плехановской, которое было закрыто в связи с реконструкцией переезда и части дороги на пути к Балашовскому путепроводу.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: