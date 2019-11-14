Главная Новости Дороги и транспорт В Харькове реконструируют еще несколько участков трамвайных путей
14.11.2019  17:37   

В Харькове реконструируют еще несколько участков трамвайных путей

Реконструкцию трамвайных путей на нескольких улицах и проспектах запланировали в Харькове на 2020 год.


// city.kharkov.ua

В следующем году планируется выполнить реконструкцию трамвайнх путей на ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда, завершить на участке ул. Академика Павлова и ул. Героев Труда в районе рынка, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, благодаря ремонту трамвайних путей и подвижного состава значительно уменьшилось количество случаев сходов транспортных средств.

«Вы помните, что был период, когда мы очень часто читали о сходах. Сейчас статистика такая - около двух сходов в неделю. И зачастую это связано с нарушением правил эксплуатации трамваев, потому что некоторые вагоновожатые на стрелках начинают пускать состав задним ходом, что технически невозможно», - отметил директор департамента.  

Также он сообщил, что с субботы будет восстановлено движение по ул. Плехановской, которое было закрыто в связи с реконструкцией переезда и части дороги на пути к Балашовскому путепроводу.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, трамвай, реконструкция, харьков
 
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