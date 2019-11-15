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15.11.2019  10:32   

Троллейбусы №19, 31 и 35 изменили маршрут, а №20 – не ходит

Движение транспорта на Коммунальном путепроводе по крайней правой полосе движения по направлению от ул. Академиков Ахиезеров до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 16:00 15 ноября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия Коммунального путепровода.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по свободной от выполнения работ проезжей части.

Также с 9:30 до 16:00 15 ноября будет запрещено движение троллейбусов по Коммунальному путепроводу от его начала со стороны Салтовки до первого съезда на пр. Московский по направлению пр. Героев Сталинграда. Движение будет организовано так:

– №19: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Турбоатом»;

– №31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ул. Амурская – ст. м. «Академика Барабашова»;

– №35: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Турбоатом»;

– №20: не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, троллейбус, харьков
 
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