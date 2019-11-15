15.11.2019 10:32

Троллейбусы №19, 31 и 35 изменили маршрут, а №20 – не ходит

Движение транспорта на Коммунальном путепроводе по крайней правой полосе движения по направлению от ул. Академиков Ахиезеров до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 16:00 15 ноября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия Коммунального путепровода.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по свободной от выполнения работ проезжей части.



Также с 9:30 до 16:00 15 ноября будет запрещено движение троллейбусов по Коммунальному путепроводу от его начала со стороны Салтовки до первого съезда на пр. Московский по направлению пр. Героев Сталинграда. Движение будет организовано так:



– №19: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Турбоатом»;



– №31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ул. Амурская – ст. м. «Академика Барабашова»;



– №35: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Турбоатом»;



– №20: не ходит.