Главная Новости Дороги и транспорт С понедельника 5-й и 6-й трамваи изменят маршрут
18.11.2019  19:48   

С понедельника 5-й и 6-й трамваи изменят маршрут

Изменения будут действовать с 18 до 23 ноября.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от ул. Университетской до пл. Защитников Украины при движении в сторону пр. Московского, будет запрещено с 22:15 до 5:00 с 18 по 23 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№5: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
 
(в обратном направлении): ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
 
№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
 
(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, трамваи, харьков, маршрут, запрет проезда
 
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