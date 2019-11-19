"Старую карту" для проезда в метро через две недели уже нельзя будет пополнять а остатки не вернут

С 1 декабря 2019 года старые проездные карты метро нельзя будет пополнить, но ездить по ним можно будет еще год
Оплачивать проезд картами старого образца можно будет до 1 декабря 2020 года, пока на них не закончатся средства, сообщили в мэрии.
— С 1 декабря 2019 года функция пополнения обычных карточек для проезда в метро станет недоступна. Через год после этого, с 1 декабря 2020 года, возможность пользоваться карточкой закрывается, — уточнил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, добавив, что компенсировать остаток средств на карте не будут.
Пока в наземном транспорте единым проездным пользуются около 40% пассажиров, в метро – около 10%. Поэтому на станциях метрополитена специально оставили по два валидатора для старых карт.
Также следует помнить, что действующие чиповые карты метро – не залоговые (о чем их покупатели не подозревали. – Прим. ред.), поэтому деньги, потраченные на ее покупку, возмещать не будут. Если помните, продавались такие карты сначала про 10 гривен, потом – по 20 гривен (18 гривен стоила сама карта и две гривны были «стартовым пакетом»). А вот новые карты – уже залоговые: если владелец электронного билета Е-ticket решит его сдать, стоимость ему возместят. Цена его – 30 гривен с учетом одной зарезервированной поездки (в наземном транспорте либо в метро).
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