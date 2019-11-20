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20.11.2019  10:30   

В Новобаварском районе ремонтируют внутриквартальные дороги

Капитальный ремонт внутриквартальной дороги завершили во дворе жилого дома по ул. Семинарской, 46/5 в Новобаварском районе.


://city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель председателя Администрации Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анна Беловицкая, жители дома собрали подписи и направили обращение с просьбой восстановить во дворе асфальтное покрытие в администрацию района и лично Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. 

По ее словам, в ходе ремонта дорожники обновили около 1 тыс. кв. м внутриквартальной дороги, заасфальтировали тротуары и заменили бордюрный камень. У входа в каждый подъезд для удобства жильцов сделали понижение.

По информации райадминистрации, всего с начала года в Новобаварском районе провели капитальный ремонт внутриквартальных дорог на 17 объектах, в их числе - ряд жилых домов по ул. Академика Богомольца (№7, 11, 13, 25, 27, 31, 33, 37 и др.) Также работы проводились в этом году в районе станции метро «Холодная гора» по адресам: ул. Петра Болбочана, 4, 6, Григоровское шоссе, 1 и ул. Добролюбова, 18.

«Не оставили без внимания и Баварию, где были восстановлены внутриквартальные дороги по ул. Петра Свинаренко, 14, пр. Новобаварскому, 129, ул. Тимерязева, 30, 42. Также в полном объеме работы завершены и по ул. Дмитриевской, 28», - отметила заместитель главы района.

Всего, по ее словам, в рамках ремонта в Новобаварском районе было заасфальтировано около 15 тыс. кв. м внутриквартальных дорог и 5,5 тыс. кв. м тротуаров, а также уложено 4,7 тыс. м бордюрного камня.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков, квартал
 
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