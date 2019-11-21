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21.11.2019  08:26   

В харьковское метро не пустили пьяную женщину

На станции метро «Академика Барабашова» в Харькове женщина 20 ноября пыталась пройти к платформам через проход для инвалидов.


://www.sq.com.ua

Как сообщили очевидцы, женщину остановила охрана.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, в метро нельзя находится в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку у женщины были сильно выраженные признаки опьянения, сотрудница вызвала дежурного полицейского и гражданку попросили покинуть станцию.

Источник:   sq
 Тэги:  метро, турникет, проход, харьков
 
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