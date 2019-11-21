В харьковское метро не пустили пьяную женщину

На станции метро «Академика Барабашова» в Харькове женщина 20 ноября пыталась пройти к платформам через проход для инвалидов.
Как сообщили очевидцы, женщину остановила охрана.
Как уточнили в пресс-службе метрополитена, в метро нельзя находится в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку у женщины были сильно выраженные признаки опьянения, сотрудница вызвала дежурного полицейского и гражданку попросили покинуть станцию.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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