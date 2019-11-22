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22.11.2019  18:45   

В воскресенье 11-й троллейбус пойдет по другому маршруту

Движение транспорта по Большой Гончаровской будет ограничено с 10:00 до 18:00 24 ноября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Большая Гончаровская, на участке от ул. Карповской до пер. Литейного, будет ограничено с 10:00 до 18:00 24 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе. 
 
На этот период движение будет осуществляться по свободной от работ полосе.
 
Также с 10:00 до 18:00 24 ноября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Любви Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской, на ул. Семинарской, на участке от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, на ул. Большой Гончаровской, на участке от ул. Семинарской до ул. Конева, на ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному. В связи с этим, троллейбус №11 будет ходить так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ул. Новый Быт.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, троллейбус, харьков
 
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