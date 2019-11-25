Главная Новости Дороги и транспорт В среду изменится маршрут движения трамваев №16, 23, 26 и 27
25.11.2019  17:31   

В среду изменится маршрут движения трамваев №16, 23, 26 и 27

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:00 до 16:00 27 ноября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на подстанции «Салтовская» АК «Харьковоблэнерго».

В это время трамваи будут курсировать так:

№16: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Семиградская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

№16А: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№26: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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