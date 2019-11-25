В среду изменится маршрут движения трамваев №16, 23, 26 и 27

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:00 до 16:00 27 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на подстанции «Салтовская» АК «Харьковоблэнерго».
В это время трамваи будут курсировать так:
№16: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Семиградская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
№16А: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
№23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№26: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
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