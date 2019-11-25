25.11.2019 17:27

Харьковчан-пассажиров общественного транспорта становится все меньше

С начала года, по мнению статистиков, общественным транспортом перестала пользоваться шестая часть пассажиров.



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В январе-октябре 2019 пассажирооборот предприятий транспорта составил 6,5 млрд.пас.км, или 93,4% от объема января-октября 2018.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 436,3 млн. пассажиров, или 86,7%.

Железнодорожным транспортом отправлено 26,4 млн. пассажиров, что на 3,3% меньше объема января-октября 2018. Выполнено 3,1 млрд.пас.км пассажирооборота (больше на 0,7%).

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 76 млн. пассажиров, выполнено 1,0 млрд.пас.км пассажирооборота, что составляло 87,5% и 92,6% от уровня января-октября предыдущего года соответственно .