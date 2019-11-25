Харьковчан-пассажиров общественного транспорта становится все меньше

С начала года, по мнению статистиков, общественным транспортом перестала пользоваться шестая часть пассажиров.
В январе-октябре 2019 пассажирооборот предприятий транспорта составил 6,5 млрд.пас.км, или 93,4% от объема января-октября 2018.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 436,3 млн. пассажиров, или 86,7%.
Железнодорожным транспортом отправлено 26,4 млн. пассажиров, что на 3,3% меньше объема января-октября 2018. Выполнено 3,1 млрд.пас.км пассажирооборота (больше на 0,7%).
Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 76 млн. пассажиров, выполнено 1,0 млрд.пас.км пассажирооборота, что составляло 87,5% и 92,6% от уровня января-октября предыдущего года соответственно .
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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