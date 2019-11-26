26.11.2019 17:32

В среду трамваи №16, 23, 26 и 27 будут курсировать по своим маршрутам

График движения трамваев по проспекту Тракторостроителей завтра, 27 ноября, не изменится.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 будут курсировать по своим обычным маршрутам.

Напомним, что ранее планировалось проведение АК «Харьковоблэнерго» ремонтных работ на подстанции «Салтовская», вследствие чего движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе было запрещено.