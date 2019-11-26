В среду трамваи №16, 23, 26 и 27 будут курсировать по своим маршрутам

График движения трамваев по проспекту Тракторостроителей завтра, 27 ноября, не изменится.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 будут курсировать по своим обычным маршрутам.
Напомним, что ранее планировалось проведение АК «Харьковоблэнерго» ремонтных работ на подстанции «Салтовская», вследствие чего движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе было запрещено.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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