27.11.2019 18:36

В четверг с утра 31-й и 35-й троллейбусы изменят маршрут, а 42-й не будет ходить

Движение троллейбусов по улице Гвардейцев Широнинцев будет запрещено с 10:00 до 13:00 28 ноября.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 13:00 28 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с установкой новых опор контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;

№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;

№42 - ходить не будет.