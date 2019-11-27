Главная Новости Дороги и транспорт В четверг с утра 31-й и 35-й троллейбусы изменят маршрут, а 42-й не будет ходить
27.11.2019  18:36   

В четверг с утра 31-й и 35-й троллейбусы изменят маршрут, а 42-й не будет ходить

Движение троллейбусов по улице Гвардейцев Широнинцев будет запрещено с 10:00 до 13:00 28 ноября.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 13:00 28 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с установкой новых опор контактной сети.
 
В это время троллейбусы будут курсировать так:
 
№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;
 
№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;
 
№42 - ходить не будет. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движение, другой маршрут троллейбусов, харьков, салтовка
 
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