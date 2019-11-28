28.11.2019 10:38

Троллейбус №17 вернется на маршрут

Троллейбус №17 начнет курсировать от ул. Рудика до ст. м. «Научная» со 2 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, маршрут возобновлен по просьбам жителей города.

Троллейбус №17 будет ходить так: ул. Рудика - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки – ст. м. «Научная».