Троллейбус №17 вернется на маршрут

Троллейбус №17 начнет курсировать от ул. Рудика до ст. м. «Научная» со 2 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, маршрут возобновлен по просьбам жителей города.
Троллейбус №17 будет ходить так: ул. Рудика - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки – ст. м. «Научная».
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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