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28.11.2019  10:38   

Троллейбус №17 вернется на маршрут

Троллейбус №17 начнет курсировать от ул. Рудика до ст. м. «Научная» со 2 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, маршрут возобновлен по просьбам жителей города.

Троллейбус №17 будет ходить так: ул. Рудика - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки – ст. м. «Научная».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, троллейбус, харьков
 
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