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28.11.2019  16:26   

Дети в такси и маршрутных автобусах: автокресло или есть другие варианты?

Водителей харьковских маршруток имеют право штрафовать за перевозку детей без автокресел а пассажиры имеют правило троллить водителей такси и маршрутных такси, после оплаты проезда соблюдать все правиле перевозки.


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Впрочем, в ПДД термин «автокресло» ни разу не упомянут, только речь идет о специальных средствах. Поэтому возникает вопрос, как патрульные применять новые нормы, ведь в разъяснениях полиции нет перечня средств, которыми можно пользоваться.

Судья-спикер Скадовского районного суда Херсонской области Александр Кустов подробно разобрал закон об автокреслах и как теперь ездить с детьми, передает «ЗиБ» .

К сожалению, довольно часто дети получают травмы, а иногда погибают в дорожно-транспортных происшествий. 20 ноября 2019 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно

установление ответственности за нарушение правил перевозки детей ».

Этим Законом устанавливается штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

ПДД запрещает перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста,

- в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;

- на переднем сиденье легкового автомобиля - без использования отмеченных специальных средств;

- на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;

- детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

- организованные группы детей в темное время суток (подпункты «б», «в», «г» пункта 21.11 ПДД).

К сожалению, законодатель не предоставил определения что такое «специальные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства». Судья уверен, что это составит сложности при оформлении и рассмотрении сотрудниками патрульной полиции материалов о нарушении правил перевозки детей, а также может быть основанием для обжалования таких постановлений в судебном порядке.

Очевидно, что речь идет о детских автокресла и бустерах. Однако, при отсутствии законодательного регулирования, такими специальными средствами могут считаться любые приспособления позволяющие поднять на достаточную высоту и надежно зафиксировать ребенка ремнями безопасности и обезопасить ее от получения травм или гибели в случае наступления ДТП.

По мнению автора, целесообразно было бы предусмотреть в ПДД или Правилах перевозки пассажиров автомобильным транспортом конкретный, максимально исчерпывающий перечень таких специальных средств.

А как быть водителям автобусов или такси? Зато пассажир такси имеет право перевозить на руках ребенка дошкольного возраста на заднем сиденье (пункт 156 Правил). А пассажир автобуса имеет право бесплатно перевозить с собой одного ребенка в возрасте до шести лет без права занятия им отдельного места (пункт 159 Правил). Указанные положения не предусматривают обязательного использования специальных средств, указанных в ПДД.

Согласно Правил, пассажиры имеют право требовать от водителей такси или автобуса перевозки ими детей без наличия указанных специальных средств.

В любом случае ответственность за нарушение правил перевозки детей несет именно водитель транспортного средства.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  троллинг, кресла, дети, маршрутка, харьков
 
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