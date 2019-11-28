Дети в такси и маршрутных автобусах: автокресло или есть другие варианты?

Впрочем, в ПДД термин «автокресло» ни разу не упомянут, только речь идет о специальных средствах. Поэтому возникает вопрос, как патрульные применять новые нормы, ведь в разъяснениях полиции нет перечня средств, которыми можно пользоваться.

Судья-спикер Скадовского районного суда Херсонской области Александр Кустов подробно разобрал закон об автокреслах и как теперь ездить с детьми, передает «ЗиБ» .

К сожалению, довольно часто дети получают травмы, а иногда погибают в дорожно-транспортных происшествий. 20 ноября 2019 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно