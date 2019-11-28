Дополнительные поезда на новогодние праздники назначила Укрзалізниця

Харьковчанам расширят возможность поездок в Покровск и Запорожье.
На новогодние и рождественские праздники Укрзалізниця уже назначила 13 дополнительных поездов в популярных направлениях. Еще 6 поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленными маршрутам. Всего в зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.
В частности, из Харькова назначены следующие дополнительные поезда:
№ 205/206 Покровск - Харьков
Курсирует: 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 11 января
Из Покровска поезд отправляется в 9:20 и прибывает в Харьков в 14:49.
Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.
№ 797/798 Харьков - Запорожье
Курсирует: 31 декабря и 7 января
Отправление из Харькова в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, из Запорожья – в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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