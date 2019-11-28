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28.11.2019  17:37   

Дополнительные поезда на новогодние праздники назначила Укрзалізниця

Харьковчанам расширят возможность поездок в Покровск и Запорожье.


//podrobnosti.ua

На новогодние и рождественские праздники Укрзалізниця уже назначила 13 дополнительных поездов в популярных направлениях. Еще 6 поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленными маршрутам. Всего в зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.

В частности, из Харькова назначены следующие дополнительные поезда:

№ 205/206 Покровск - Харьков

Курсирует: 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 11 января

Из Покровска поезд отправляется в 9:20 и прибывает в Харьков в 14:49.

Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

№ 797/798 Харьков - Запорожье

Курсирует: 31 декабря и 7 января

Отправление из Харькова в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, из Запорожья – в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

Тэги:  укрзалізниця, новый год, поезд, харьков
 
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