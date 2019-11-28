На харьковских заправках цены на дизель и газ нервно вздрагивают, «отслеживая» новостные ленты

Валовый выторг харьковских АЗС за октябрь достиг двух третей миллиарда, существенно побив показатели прошлого года в продаже бензина и потеряв десятую долю в продаже газа.
В Харьковской области в октябре 2019 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 519 единиц, из них 12 - АГНКС.
Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа через сеть АЗС составил 660,9 млн.грн.
Из него:
В общем объеме реализации в натуральном измерении бензина моторного на продажу
Розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в октябре 2019 составил 492,5 млн.грн, из которого
В натуральном измерении было реализовано
В объеме реализованного бензина моторного 64% приходилось на продажу бензина марок А-95, 32,4% - А-92 и 2,7% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более).
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: