28.11.2019 17:55

На харьковских заправках цены на дизель и газ нервно вздрагивают, «отслеживая» новостные ленты

Валовый выторг харьковских АЗС за октябрь достиг двух третей миллиарда, существенно побив показатели прошлого года в продаже бензина и потеряв десятую долю в продаже газа.



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В Харьковской области в октябре 2019 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 519 единиц, из них 12 - АГНКС.

Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа через сеть АЗС составил 660,9 млн.грн.

Из него:

бензин моторный - 251,4 млн.грн (38% от общего объема),

газойли (дизельное топливо) - 223,5 млн.грн (33,8%),

пропан и бутан сжиженные - 181,5 млн.грн (27,5%),

газ природный сжиженный или в газообразном состоянии (метан) - 4,5 млн.грн (0,7%).

В общем объеме реализации в натуральном измерении бензина моторного на продажу

бензина марки А-95 приходилось 57,7%,

А-92 - 39,2%,

топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 2,2%.

Розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в октябре 2019 составил 492,5 млн.грн, из которого

206,0 млн.грн (41,8%) - продажа бензина моторного,

157,2 млн.грн (31,9 %) - пропана и бутана сжиженных,

126,1 млн.грн (25,6%) - газойля (топлива дизельного),

3,2 млн (0,7%) - газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) .

В натуральном измерении было реализовано

пропана и бутана сжиженных - 7,6 тыс.т, что в 1,7 раза больше, чем в октябре 2018,

бензина моторного - 5,5 тыс.т (на 5,1% больше),

газойля (топлива дизельного) - 3,9 тыс.т (на 12,8% меньше),

газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,2 тыс.т (на 10,8% меньше).

В объеме реализованного бензина моторного 64% ​​приходилось на продажу бензина марок А-95, 32,4% - А-92 и 2,7% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более).