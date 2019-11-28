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28.11.2019  18:31   

В пятницу на Коммунальном мосту возобновляется движение троллейбусов

Движение троллейбусов через Коммунальный мост, будет возобновлено с 5:00 29 ноября.


Фото Дмитрия Колонея
Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, через Коммунальный мост, будет возобновлено с 5:00 29 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением ремонта асфальтобетонного покрытия.
 
Таким образом, троллейбусы №19 и 35 будут курсировать по своим маршрутам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, коммунальный мост, харьков
 
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