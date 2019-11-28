28.11.2019 18:31

В пятницу на Коммунальном мосту возобновляется движение троллейбусов

Движение троллейбусов через Коммунальный мост, будет возобновлено с 5:00 29 ноября.



Фото Дмитрия Колонея

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, через Коммунальный мост, будет возобновлено с 5:00 29 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением ремонта асфальтобетонного покрытия.

Таким образом, троллейбусы №19 и 35 будут курсировать по своим маршрутам.