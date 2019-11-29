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29.11.2019  08:47   

Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Второй день в Харькове – густой туман.


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Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД, обращаются правоохранители.

Советы водителям в туманную погоду:

– обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);

– отказаться от рискованных маневров;

– уменьшить скорость движения транспортного средства;

– соблюдать безопасную дистанцию;

– при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

– отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину чтобы лучше слышать звуки другого авто.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  туман, непогода, харьков
 
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