29.11.2019 08:47

Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Второй день в Харькове – густой туман.



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Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД, обращаются правоохранители.



Советы водителям в туманную погоду:



– обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);



– отказаться от рискованных маневров;



– уменьшить скорость движения транспортного средства;



– соблюдать безопасную дистанцию;



– при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;



– отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину чтобы лучше слышать звуки другого авто.