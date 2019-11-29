Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Второй день в Харькове – густой туман.
Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД, обращаются правоохранители.
Советы водителям в туманную погоду:
– обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
– отказаться от рискованных маневров;
– уменьшить скорость движения транспортного средства;
– соблюдать безопасную дистанцию;
– при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
– отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину чтобы лучше слышать звуки другого авто.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: