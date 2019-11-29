29.11.2019 09:01

В Харькове пустят ночные троллейбусы. Маршруты определят мобильники горожан

Ночной маршрут общественного транспорта в городе горсовет планирует сделать в сотрудничестве с мобильными операторами.



// Сегодня

Сейчас, чтобы добраться ночью домой, нужно брать такси, но скоро станет возможным ездить на общественном транспорте.

По этому вопросу город, рассказывает заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, сотрудничает с мобильными операторами. У них есть аналитика передвижения горожан, и благодаря этим данным можно понять, где в Харькове нужно ввести ночной маршрут.



«Это позволит нам понять когда именно нужно и это внедрить ночной маршрут. Произведем соответствующие расчеты по предоставленной аналитике и, пожалуй, в пятницу ночью или в субботу ночью в определенный промежуток времени в определенных местах, соответственно из пункта А в пункт Б, надо будет внедрить этот маршрут», – рассказал Олег Дробот.



После детального анализа, где именно можно ввести ночной маршрут, объясняет Олег Дробот, данные и собственно предложения передадут перевозчикам. Идея не нова, что именно это будет за вид транспорта - еще неизвестно, однако в этом вопросе нужен экономический смысл чтобы выиграли все.



«Мы сделаем так, чтобы это было интересно всем. То есть город предоставляет качественный сервис, граждане получают возможность перемещаться по городу ночью общедоступным транспортом, перевозчик тоже не будет терять средства, он будет зарабатывать на этом маршруте», – объяснил Олег Дробот.



В этом году, отметил вице-мэр, ночной маршрут точно не внедрят, но на следующий год планируют.