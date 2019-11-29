29.11.2019 12:52

На Холодной Горе возле детской больницы в субботу не проехать

Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 7:00 до 22:00 30 ноября.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Териховской и ул. Озерянской.