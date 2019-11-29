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29.11.2019  12:52   

На Холодной Горе возле детской больницы в субботу не проехать

Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 7:00 до 22:00 30 ноября.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Териховской и ул. Озерянской.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, проезд, харьков, холодная гора, ремонт
 
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