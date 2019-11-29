На Холодной Горе возле детской больницы в субботу не проехать

Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 7:00 до 22:00 30 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Териховской и ул. Озерянской.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: