02.12.2019 13:53

В Харькове продолжается выдача льготных проездных на метро

КП «Харьковпасс» в ноябре выдало более 84 тыс. персонифицированных льготных электронных билетов «Е-ticket» отдельным категориям граждан.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, всего с октября предприятием выдано 151 тыс. 215 льготных проездных карт, и этот процесс продолжается.



В течение ноября было дополнительно выдано 1574 льготных электронных билета учащимся школ (всего выдано 89 тыс. 939 билетов); 5 билетов - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (всего выдано 772).



Также в ноябре в связи с потерей или повреждением школьникам заменили 376 билетов (всего заменено 2042 билета) и 3 билета детям-сиротам (всего заменено 15 билетов).