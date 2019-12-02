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02.12.2019  13:53   

В Харькове продолжается выдача льготных проездных на метро

КП «Харьковпасс» в ноябре выдало более 84 тыс. персонифицированных льготных электронных билетов «Е-ticket» отдельным категориям граждан.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, всего с октября предприятием выдано 151 тыс. 215 льготных проездных карт, и этот процесс продолжается.

В течение ноября было дополнительно выдано 1574 льготных электронных билета учащимся школ (всего выдано 89 тыс. 939 билетов); 5 билетов - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (всего выдано 772).

Также в ноябре в связи с потерей или повреждением школьникам заменили 376 билетов (всего заменено 2042 билета) и 3 билета детям-сиротам (всего заменено 15 билетов).

Источник:   ХГС
 Тэги:  проездные, выдача, харьков, льготный
 
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