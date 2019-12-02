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02.12.2019  14:14   

В метрополитене стало больше валидаторов Е-ticket

В харьковском метро установили еще 40 валидаторов


// city.kharkov.ua

Теперь по состоянию на 1 декабря в 50 вестибюлях 30 станций метрополитена установлено 200 валидаторов и 81 терминал самообслуживания для продажи и пополнения электронного билета «Е-ticket», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Напомним, что с декабря 2017 года система «Электронный билет» внедрена в наземном электротранспорте города (трамвай, троллейбус). На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов регистрации проезда. На трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  е-ticket, валидатор, метро, харьков
 
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