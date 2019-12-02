На проспекте Юбилейном появилась новая остановка наземного транспорта

Новая остановка «Микрорайон 603» была введена в эксплуатацию с 29 ноября на пр. Юбилейном, в районе дома №61.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, на одном из личных приемов Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с такой просьбой к мэру обратились местные жители.
Новый остановочный пункт расположен между остановками «Улица Познанская» и «Проспект Тракторостроителей». Как отметили в департаменте, люди сетовали на то, что между остановками большое расстояние - более 800 м.
Остановка «Микрорайон 603» введена только для транспорта, который следует в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев.
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