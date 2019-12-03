03.12.2019 07:58

После утреннего часа пик троллейбусы на ХТЗ изменят маршрут

Троллейбусы № 3 временно изменят направление движения, № 36 не будет ходить.



//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, с 10:00 до 15:00 4 декабря будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. Двенадцатого Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до пр. Московского.



Движение троллейбусов организовано следующим образом:



№ 3: РК «ул. Университетская» – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Садовопарковая – РК «парк «Зустріч»;



№ 36: не курсирует.