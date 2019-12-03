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03.12.2019  07:58   

После утреннего часа пик троллейбусы на ХТЗ изменят маршрут

Троллейбусы № 3 временно изменят направление движения, № 36 не будет ходить.


//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, с 10:00 до 15:00 4 декабря будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. Двенадцатого Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до пр. Московского.

Движение троллейбусов организовано следующим образом:

№ 3: РК «ул. Университетская» – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Садовопарковая – РК «парк «Зустріч»;

№ 36: не курсирует.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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