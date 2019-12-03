После утреннего часа пик троллейбусы на ХТЗ изменят маршрут

Троллейбусы № 3 временно изменят направление движения, № 36 не будет ходить.
По информации Департамента инфраструктуры, с 10:00 до 15:00 4 декабря будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. Двенадцатого Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до пр. Московского.
Движение троллейбусов организовано следующим образом:
№ 3: РК «ул. Университетская» – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Садовопарковая – РК «парк «Зустріч»;
№ 36: не курсирует.
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Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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