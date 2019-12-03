В Харькове убирают снег более 160 машин

167 единиц спецтехники убирают сегодня, 3 декабря, снег на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 115 автомобилей. Остановки, пешеходные переходы и дождеприемные решетки расчищают 116 рабочих.
На дороги Харькова высыпали 770 куб. м песчано-солевой смеси и почти 600 т соли.
Напомним, за ночь в городе выпало до 10 сантиметров снега.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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