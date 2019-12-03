03.12.2019 09:56

В Харькове убирают снег более 160 машин

167 единиц спецтехники убирают сегодня, 3 декабря, снег на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 115 автомобилей. Остановки, пешеходные переходы и дождеприемные решетки расчищают 116 рабочих.

На дороги Харькова высыпали 770 куб. м песчано-солевой смеси и почти 600 т соли.



Напомним, за ночь в городе выпало до 10 сантиметров снега.