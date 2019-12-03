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03.12.2019  09:56   

В Харькове убирают снег более 160 машин

167 единиц спецтехники убирают сегодня, 3 декабря, снег на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 115 автомобилей. Остановки, пешеходные переходы и дождеприемные решетки расчищают 116 рабочих. 

На дороги Харькова высыпали 770 куб. м песчано-солевой смеси и почти 600 т соли.

Напомним, за ночь в городе выпало до 10 сантиметров снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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