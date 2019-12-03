03.12.2019 19:09

На улице Чичибабина временно запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чичибабина, на участке от ул. Юры Зойфера до ул. Ромена Роллана, запрещено до 13 декабря.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на тепломагистрали.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.