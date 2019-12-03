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03.12.2019  19:09   

На улице Чичибабина временно запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чичибабина, на участке от ул. Юры Зойфера до ул. Ромена Роллана, запрещено до 13 декабря.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на тепломагистрали.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, движение, ограничение, харьков
 
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