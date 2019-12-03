На улице Чичибабина временно запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чичибабина, на участке от ул. Юры Зойфера до ул. Ромена Роллана, запрещено до 13 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на тепломагистрали.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
влажн.:
давл.:
ветер: