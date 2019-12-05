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05.12.2019  14:56   

Верховная рада проголосовала за финансирование строительства харьковское метро

Депутаты ратифицировали соглашение с Европейским инвестиционным банком о продолжении строительства метро в Харькове


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За документ проголосовали 337 парламентариев. 

Закон о ратификации является формой предоставления Украине согласия на обязательность выполнения положения этой финансовой сделки. Статьей 12.5 соглашения определено, что оно вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации. 

В пояснительной записке указано, что реализация проекта «Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков» будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа составляет 160 млн. евро; ставка процентов - Euribor + спрэд; количество траншей - 20; минимальная сумма транша - 5 млн. евро. 

Общий период погашения займа - 25 лет, включая льготный период - 4 года. Первая дата погашения займа - 20.04.2022, а последняя дата погашения займа - 20.10.2042. 

Заем будет погашаться полугодовыми платежами; комиссия за резервирование средств не взимается. 

В Харькове продолжение Алексеевской линии метро и строительство станций "Одесская" и "Державинская" стало одним из самых амбициозных проектов в городе за последние годы.

Источник:   lenta
 Тэги:  метро строительство, харьков, финансирование, соглашение
 
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