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05.12.2019  15:25   

На улицах города работают 64 снегоуборочные машины

64 единицы спецтехники убирают сегодня, 5 декабря, снег на улицах Харькова.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, ночью работало 19 автомобилей.

За прошедшие сутки на дороги города высыпали 290,5 куб. м песчано-солевой смеси и 122 т соли.

Источник:   ХГС
 Тэги:  уборка, город, харьков, улица, снегоуборочные машины
 
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