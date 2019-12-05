На улицах города работают 64 снегоуборочные машины

64 единицы спецтехники убирают сегодня, 5 декабря, снег на улицах Харькова.
Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, ночью работало 19 автомобилей.
За прошедшие сутки на дороги города высыпали 290,5 куб. м песчано-солевой смеси и 122 т соли.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: