05.12.2019 17:33

Новые светофоры установят на улицах Харькова

Несколько новых светофорных объектов планируется установить в Харькове в 2020 году.



// city.kharkov.ua

В следующем году светофоры установят на пересечении бул. Богдана Хмельницкого и ул. Маршала Рыбалко, ул. Харьковских Дивизий и бул. Юрьева, а также на некоторых участках ул. Роганской.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры Константин Туренко.



На сегодняшний день на балансе КП «Харьков-Сигнал» насчитывается 315 светофорных объектов, на которых установлено более 3 тысяч транспортных и пешеходных светофоров. В настоящее время все эти светофоры на 90% заменены на светодиодные, с обратным отсчетом времени.