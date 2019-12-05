Новые светофоры установят на улицах Харькова

Несколько новых светофорных объектов планируется установить в Харькове в 2020 году.
В следующем году светофоры установят на пересечении бул. Богдана Хмельницкого и ул. Маршала Рыбалко, ул. Харьковских Дивизий и бул. Юрьева, а также на некоторых участках ул. Роганской.
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры Константин Туренко.
На сегодняшний день на балансе КП «Харьков-Сигнал» насчитывается 315 светофорных объектов, на которых установлено более 3 тысяч транспортных и пешеходных светофоров. В настоящее время все эти светофоры на 90% заменены на светодиодные, с обратным отсчетом времени.
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Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
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