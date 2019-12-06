06.12.2019 14:04

На улицах города работают 56 единиц снегоуборочной техники

56 единиц спецтехники убирают сегодня, 6 декабря, снег на улицах Харькова.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за прошедшие сутки на дороги города высыпали 130 куб. м песчано-солевой смеси и 87 т соли. С дорог вывезли 624 куб. м снега.