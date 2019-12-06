На улицах города работают 56 единиц снегоуборочной техники

56 единиц спецтехники убирают сегодня, 6 декабря, снег на улицах Харькова.
Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за прошедшие сутки на дороги города высыпали 130 куб. м песчано-солевой смеси и 87 т соли. С дорог вывезли 624 куб. м снега.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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