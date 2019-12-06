В субботу троллейбусы №31, 35 и 42 будут курсировать по другим маршрутам

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 16:00 завтра, 7 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Наталии Ужвий.
Троллейбусы в это время будут курсировать так:
№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
№35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
№42 - курсировать не будет.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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