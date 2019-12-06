06.12.2019 17:26

В субботу троллейбусы №31, 35 и 42 будут курсировать по другим маршрутам

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 16:00 завтра, 7 декабря.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Наталии Ужвий.



Троллейбусы в это время будут курсировать так:



№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;



№35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;



№42 - курсировать не будет.