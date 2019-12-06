Главная Новости Дороги и транспорт В субботу троллейбусы №31, 35 и 42 будут курсировать по другим маршрутам
06.12.2019  17:26   

В субботу троллейбусы №31, 35 и 42 будут курсировать по другим маршрутам

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 16:00 завтра, 7 декабря.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Наталии Ужвий.

Троллейбусы в это время будут курсировать так: 

№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№42 - курсировать не будет. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков, изменение
 
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