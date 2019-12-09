09.12.2019 15:25

Харьковский метрополитен без «Visa» не останется

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и старший директор по стратегическому партнерству в старанх СНГ и Юго-Восточной Европы «Visa Украина» Евгений Лисняк 9 декабря подписали Меморандум о сотрудничестве.



://city.kharkov.ua/

Документ предусматривает совместную реализацию и внедрение «умных» решений в сфере безналичного расчета в Харькове.



«Нам приятно, что компания «Visa» является партнером города в сфере перехода на систему безналичных платежей. Мы понимаем, что за этим будущее. У нас уже есть программы, которые мы реализуем совместно с вами, и сегодняшний меморандум станет импульсом для развития нашего дальнейшего и перспективного сотрудничества. Таким образом мы заложим основу, которая в будущем принесет Харькову платежеспособность и процветание», - подчеркнул Игорь Терехов.

В качестве пилотного проекта в городе планируется внедрить безналичную оплату проезда в общественном транспорте, начиная с метрополитена. Для этого Харьковский городской совет, инвестор проекта «E-ticket» и компания «Visa» добавят функционал бесконтактной оплаты на уже установленных валидаторах на станциях метро. В дальнейшем возможность оплачивать проезд банковскими картами планируют внедрить и в наземном городском электротранспорте. Как отметил старший директор «Visa Украина», уже приобретено для этого все необходимое оборудование.



«Мы уже закупили 540 комплектов для обновления валидаторов в метро, трамваях и троллейбусах, позволяющих разрешить прием банковских карт, и передали их инвестору. Также мы провели доработку программного обеспечения и закупили оборудование для встраивания их в терминалы самообслуживания в метро , чтобы пассажиры, у которых нет бесконтактной банковской карты, могли купить разовый билет с помощью обычной банковской карты», - отметил Евгений Лисняк.



По его словам, соответствующее оборудование будет установлено всего на одном из валидаторов на каждом входе в метро. На его экране будет надпись, что он принимает бесконтактные банковские карты, а также изображен символ Wi-Fi. Впоследствии по одному такому валидатору установят в салонах трамваев и троллейбусов.



Кроме того, совместно с компанией «Visa» планируется внедрить оплату с помощью мобильных приложений и QR-кодов услуг по парковке, прокату велосипедов, жилищно-коммунальных услуг в сервисных центрах и на коммунальных предприятиях, а также административных услуг. Обсуждается возможность оплаты картами в службах такси Харькова.



Справка. «VISA International Service Association» — международная платежная система. Карты «Visa» принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Организация играет центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые используют 15,5 тыс. финансовых организаций (по данным на 31 марта 2019 года). В мире насчитывается более 3,4 млрд карт «Visa», которые принимаются к оплате в более чем в 53,9 млн торговых точек.