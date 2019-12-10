В среду в Харькове – матч Лиги чемпионов. В районе стадиона «Металлист» будет запрещено движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено 11 декабря с 17:30 до 22:30.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов между командами «Шахтер» и «Аталанта» (Италия).
В это время автобусы будут курсировать следующим образом:
№260э сократит путь движения так: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров – на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;
№244э: пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова и далее по маршруту;
№251э: пр. Московский – ул. Морозова и далее по маршруту;
№68э и 232э будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина».
Кроме того, с 17:30 до 22:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:
№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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