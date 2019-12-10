Главная Новости Дороги и транспорт В среду в Харькове – матч Лиги чемпионов. В районе стадиона «Металлист» будет запрещено движение
10.12.2019  11:01   

В среду в Харькове – матч Лиги чемпионов. В районе стадиона «Металлист» будет запрещено движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено 11 декабря с 17:30 до 22:30.


// РЕДПОСТ

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов между командами «Шахтер» и «Аталанта» (Италия).

В это время автобусы будут курсировать следующим образом:

№260э сократит путь движения так: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров – на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;

№244э: пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский – ул. Морозова и далее по маршруту;

№68э и 232э будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина».

Кроме того, с 17:30 до 22:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков, матч, металлист, стадион, футбол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Дороги и транспорт На улице Чичибабина временно запрещается движение транспорта 03.12 Дороги и транспорт После утреннего часа пик троллейбусы на ХТЗ изменят маршрут 01.12 Дороги и транспорт С понедельника троллейбус №17 вернется на маршрут
 
 

Видео

В харьковской подземке начнут внедрять оплату за проезд банковскими картами
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 