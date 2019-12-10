Игорь Терехов: Харьков готовится к строительству метро

В Харькове определят специалистов, которые будут заниматься строительством метро.
Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
По его словам, объявлен тендер, чтобы выбрать специалистов, которые будут следить за соответствием проектно-сметной документации и выполнением строительных работ. После этого определят генерального подрядчика, который займется строительством метро. Победителей тендеров согласуют с европейскими банками, которые выделили кредитные ресурсы.
«Семь лет велась ежедневная работа с финансовыми учреждениями, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Харьков получит кредит в размере 320 млн евро. Город выполнил все требования, которые ставили европейские партнеры», - сообщил Игорь Терехов.
Первый вице-мэр отметил, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» - самый успешный по привлечению кредитних средств в экономику города за последние годы. Средства привлечены под государственные гарантии, и половина тела кредита будет погашена за средства госбюджета. Строительство метро планируется начать в конце следующего года. Городской совет выкупил практически все объекты недвижимости, расположенные на территории будущего строительства двух новых станций.
Напомним, что Верховная Рада ратифицировала договор Украины с Европейским инвестиционным банком о строительстве третьей линии метрополитена в Харькове. Проект включает строительство станций «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку 85 вагонов. Он реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (160 млн евро) и Европейского инвестиционного банка (160 млн евро).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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