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10.12.2019  18:31   

Игорь Терехов: Харьков готовится к строительству метро

В Харькове определят специалистов, которые будут заниматься строительством метро.


://city.kharkov.ua/

Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, объявлен тендер, чтобы выбрать специалистов, которые будут следить за соответствием проектно-сметной документации и выполнением строительных работ. После этого определят генерального подрядчика, который займется строительством метро. Победителей тендеров согласуют с европейскими банками, которые выделили кредитные ресурсы.  

«Семь лет велась ежедневная работа с финансовыми учреждениями, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Харьков получит кредит в размере 320 млн евро. Город выполнил все требования, которые ставили европейские партнеры», - сообщил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр отметил, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове»  - самый успешный по привлечению кредитних средств в экономику города за последние годы. Средства привлечены под государственные гарантии, и половина тела кредита будет погашена за средства госбюджета. Строительство метро планируется начать в конце следующего года. Городской совет выкупил практически все объекты недвижимости, расположенные на территории будущего строительства двух новых станций. 

Напомним, что Верховная Рада ратифицировала договор Украины с Европейским инвестиционным банком о строительстве третьей линии метрополитена в Харькове. Проект включает строительство  станций «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку 85 вагонов. Он реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (160 млн евро) и Европейского инвестиционного банка (160 млн евро). 

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, харьков, метро, строительство
 
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