Трамвай №3 на один день изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:00 до 15:00 12 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.
На этот период трамвай №3 будет ходить так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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давл.:
ветер: