Главная Новости Дороги и транспорт Трамвай №3 на один день изменит маршрут
11.12.2019  11:04   

Трамвай №3 на один день изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:00 до 15:00 12 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

На этот период трамвай №3 будет ходить так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.11 Дороги и транспорт В среду изменится маршрут движения трамваев №16, 23, 26 и 27 14.11 Дороги и транспорт В Харькове реконструируют еще несколько участков трамвайных путей 30.10 Дороги и транспорт Трамвай №29 временно изменит маршрут
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с харьковскими чемпионами мира
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 