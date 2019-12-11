11.12.2019 11:04

Трамвай №3 на один день изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:00 до 15:00 12 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

На этот период трамвай №3 будет ходить так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал.