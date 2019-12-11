Трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 временно изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:00 до 16:00 12 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.
На этот период движение трамваев будет организовано так:
– №16: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Семиградская – перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);
– №16А: не ходит;
– №23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;
– №26: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
- №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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