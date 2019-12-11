Главная Новости Дороги и транспорт В Харькове продолжают принимать документы для выдачи льготных «Е-ticket»
11.12.2019  16:56   

В Харькове продолжают принимать документы для выдачи льготных «Е-ticket»

Департамент инфраструктуры напоминает, что в городе продолжается выдача льготных электронных билетов для пользования наземным электрическим транспортом и метрополитеном.


://city.kharkov.ua/

В случае, если льготчик уже подавал документы, но к началу декабря не получил электронный билет, или вообще не подавал документы, то ему необходимо обратиться в районное управление социальной защиты населения по месту своей регистрации, где работает представитель КП «Харьковпасс». Там надо будет предоставить копию паспорта, копию идентификационного кода и копию документа, дающего право на льготу, заполнить заявление, после чего в установленный срок получить льготный электронный проездной билет.

Напомним, что в ноябре отдельным категориям граждан было выдано более 84 тыс. персонифицированных льготных электронных билетов «Е-ticket».

Источник:   ХГС
 Тэги:  проезд, харьков, льготный, карточка
 
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