Министр Милованов попугал харьковских заправщиков на АЗС (ИНФОГРАФИКА)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует взяться за ценообразование на рынке топлива
Разница между ценой, которую устанавливают продавцы бензина и себестоимостью горючего А-95, по данным Национального банка Украины, выросла за год с 8% до 21%.
Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.
«Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают», — сообщил Милованов.
В частности, речь идет о доле стоимости литра топлива, которая формирует чистую прибыль торговцев бензином.
«Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом», — добавил министр.
Средние цены и изменение за сутки на харьковских АЗС
|Вид топлива
|цена в грн.
|изменение за сутки
|изменение за сутки
|Бензин А-95 премиум
|29,92
|-0.05
|-0.167%
|Бензин А-95
|27,68
|-0.04
|-0.128%
|Бензин А-92
|26,61
|-0.04
|-0.133%
|Дизельное топливо
|27,02
|-0.03
|-0.116%
|Газ автомобильный
|12,07
|0.00
|0%
Динамика изменения цен на харьковских АЗС
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