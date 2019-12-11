Главная Новости Дороги и транспорт Министр Милованов попугал харьковских заправщиков на АЗС (ИНФОГРАФИКА)
11.12.2019  18:44   

Министр Милованов попугал харьковских заправщиков на АЗС (ИНФОГРАФИКА)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует взяться за ценообразование на рынке топлива


// facebook
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует взяться за ценообразование на рынке топлива. В ведомстве считают, что маржа продавцов топлива стала большой. 

Разница между ценой, которую устанавливают продавцы бензина и себестоимостью горючего А-95, по данным Национального банка Украины, выросла за год с 8% до 21%.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

«Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают», — сообщил Милованов.

В частности, речь идет о доле стоимости литра топлива, которая формирует чистую прибыль торговцев бензином.

«Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом», — добавил министр.

Средние цены и изменение за сутки на харьковских АЗС

Вид топлива цена в грн. изменение за сутки  изменение за сутки
Бензин А-95 премиум 29,92 -0.05 -0.167%
Бензин А-95 27,68 -0.04 -0.128%
Бензин А-92 26,61 -0.04 -0.133%
Дизельное топливо 27,02 -0.03 -0.116%
Газ авто­мобильный 12,07 0.00 0%

 

Динамика изменения цен на харьковских АЗС

 

 

 
 
Источник:   Минфин
 Тэги:  цена, топливо, министр, харьков, заправка
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
10.12 ЖКХ Газ для харьковчан подешевел: карта декабрьских цен по регионам 10.12 ЖКХ В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения 09.12 Экономика и промышленность В 2019 году импорт яблок вырос в 6 раз, а картофеля - в 700
 
 

Видео

Геннадий Кернес с Алексеем Кучером обсудили вопросы строительства дороги в районе "Барабашово"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 