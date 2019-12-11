Министр Милованов попугал харьковских заправщиков на АЗС (ИНФОГРАФИКА)

11.12.2019 18:44

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует взяться за ценообразование на рынке топлива

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

Разница между ценой, которую устанавливают продавцы бензина и себестоимостью горючего А-95, по данным Национального банка Украины, выросла за год с 8% до 21%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует взяться за ценообразование на рынке топлива. В ведомстве считают, что маржа продавцов топлива стала большой.

«Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают», — сообщил Милованов.

В частности, речь идет о доле стоимости литра топлива, которая формирует чистую прибыль торговцев бензином.

«Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом», — добавил министр.

Средние цены и изменение за сутки на харьковских АЗС

Вид топлива цена в грн. изменение за сутки изменение за сутки Бензин А-95 премиум 29,92 -0.05 -0.167% Бензин А-95 27,68 -0.04 -0.128% Бензин А-92 26,61 -0.04 -0.133% Дизельное топливо 27,02 -0.03 -0.116% Газ авто­мобильный 12,07 0.00 0%

Динамика изменения цен на харьковских АЗС