Это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист».
В соответствии с указанием полиции, в связи с проведением футбольного матча между командами «Шахтер» и «Аталанта» на стадионе «Металлист», станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» с 21:00 будут закрыты для обслуживания пассажиров, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.
Сотрудники метрополитена просят пассажиров заранее планировать маршруты следования.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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