11.12.2019 20:41

Две станции метро закроют для пассажиров

Это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист».



// Facebook

В соответствии с указанием полиции, в связи с проведением футбольного матча между командами «Шахтер» и «Аталанта» на стадионе «Металлист», станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» с 21:00 будут закрыты для обслуживания пассажиров, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.



Сотрудники метрополитена просят пассажиров заранее планировать маршруты следования.