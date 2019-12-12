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12.12.2019  10:02   

Троллейбусы №31 и 35 курсируют по измененному маршруту, №42 не ходит

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», запрещено с 9:30 до 15:00 12 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети.
 

На этот период троллейбусы ходят так:

- троллейбус №31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №42: не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, троллейбус, харьков
 
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