На улице Алчевских завтра на полтора часа запретят движение

Движение транспорта по ул. Алчевских, на участке от ул. Каразина до ул. Гаршина, будет запрещено с 13:40 до 15:00 13 декабря.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: