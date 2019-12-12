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12.12.2019  12:34   

На улице Алчевских завтра на полтора часа запретят движение

Движение транспорта по ул. Алчевских, на участке от ул. Каразина до ул. Гаршина, будет запрещено с 13:40 до 15:00 13 декабря.


://city.kharkov.ua/
Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, перекрытие, харьков, алчевских. объезд
 
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