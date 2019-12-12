12.12.2019 16:56

Харьковские пригородные электрички жестко реформируют, меняя модель

Должны изменить модель организации пригородных перевозок, - комментируют специалисты Мининфраструктуры



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12 декабря 2019 в Министерстве инфраструктуры состоялся форум по внедрению общественно важных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

Участие в форуме приняли первый заместитель Министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, народные депутаты Украины, представители АО «Укрзализныця», ЕИБ, областных государственных администраций и советов, коммунальных предприятий, проектных офисов и другие.

Участники форма обсудили вопросы реформы и организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, в частности, пригородного пассажирского сообщения, реформу АО «Укрзализныця, модернизацию регионального пассажирского сообщения и пути повышения эффективности пассажирских перевозок как для перевозчиков, так и для общин.

Дмитрий Абрамович отметил, что в 2018 году Укрзализныця задекларировала 12 400 000 000 грн убытков от перевозки пассажиров, из них около 60% - от пригородных перевозок «Ежегодно в пригородном сообщении, Укрзализныця перевозит около 100 миллионов пассажиров. Сегодня мы должны обсудить важнейшую социальную тему - это городские перевозки железнодорожным транспортом. Острая и болезненная проблема для населения Украины. Состояние, в котором они находятся, - это первично социальный вопрос, а потом уже экономическое ».

Первый заместитель Министра подчеркнул, что повышение качества пригородных перевозок является одним из приоритетов Министерства инфраструктуры и Программы деятельности Кабинета Министров. Он также отметил, что выход из ситуации возможен путем изменения модели организации пригородных перевозок.

«Соглашением об ассоциации Украины и ЕС предусмотрено введение Регламента европейской модели организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Согласно данной модели перевозки, признанные общественно важными, переводятся на контрактную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств государственного или местных бюджетов. Для пригородных поездов предметом контракта с перевозчиком станет заказ конкретного графика движения поездов в составе конкретного количества вагонов в зависимости от потребностей региона, анализа пассажиропотока, включая часы пик и т.д. », - отметил первый заместитель Министра.

Дмитрий Абрамович отметил, что введение данной модели позволит местным общинам самостоятельно определять потребность в пригородных перевозках железнодорожным транспортом, влиять на составление графика движения пригородных поездов и контролировать качество услуг, предоставляемых пассажирам.

«Аналогичную реформу организации пассажирских перевозок проведен во всех странах ЕС. Основы для внедрения европейской модели заложены в законопроекте «О железнодорожном транспорте Украины», в сентябре этого года был зарегистрирован народными депутатами Украины № 1196-1. Принятие нового Закона Украины - это начало реформы, которую нужно реализовать. Мы должны сформировать новое конкурентную среду и реформа организации пассажирских перевозок неотвратимая », - отметил Дмитрий Абрамович.