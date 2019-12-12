Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 9:30 до 15:00 13 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети.
На этот период троллейбусы будут курсировать так:
- троллейбус №31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
- троллейбус №35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
- троллейбус №42: не ходит.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: