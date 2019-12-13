13.12.2019 10:35

На Сумской ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Скрипника, будет ограничено с 8:00 до 21:00 с 13 по 28 декабря.



successful-city.com

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством световой иллюминации.

Объезд осуществляется по свободной от выполнения работ полосе движения.