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13.12.2019  10:35   

На Сумской ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Скрипника, будет ограничено с 8:00 до 21:00 с 13 по 28 декабря.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством световой иллюминации.

Объезд осуществляется по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков, сумская, новый год, звездное небо
 
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