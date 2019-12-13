На Сумской ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Скрипника, будет ограничено с 8:00 до 21:00 с 13 по 28 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством световой иллюминации.
Объезд осуществляется по свободной от выполнения работ полосе движения.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: