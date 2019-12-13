Главная Новости Дороги и транспорт На проспекте Гагарина на выходных ограничивается движение
13.12.2019  19:09   

На проспекте Гагарина на выходных ограничивается движение

Движение транспорта на перекрестке пр. Гагарина, ул. Чугуевской и пер. Золотого будет ограничено с 00:00 до 5:00 ежедневно 14 и 15 декабря.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой опор воздушной линии электропередачи.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, движение, харьков, выходные гагарина
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
03.12 Дороги и транспорт На улице Чичибабина временно запрещается движение транспорта 30.11 Дороги и транспорт На Холодной Горе возле детской больницы в субботу не проехать 03.11 Дороги и транспорт По улице Дмитриевской на две недели ограничивается движение
 
 

Видео

Мэр Геннадий Кернес встретился с Олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 