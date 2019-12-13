13.12.2019 19:09

На проспекте Гагарина на выходных ограничивается движение

Движение транспорта на перекрестке пр. Гагарина, ул. Чугуевской и пер. Золотого будет ограничено с 00:00 до 5:00 ежедневно 14 и 15 декабря.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой опор воздушной линии электропередачи.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.