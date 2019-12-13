На проспекте Гагарина на выходных ограничивается движение

Движение транспорта на перекрестке пр. Гагарина, ул. Чугуевской и пер. Золотого будет ограничено с 00:00 до 5:00 ежедневно 14 и 15 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой опор воздушной линии электропередачи.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: