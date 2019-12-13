С понедельника на улице Астрономической запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического, будет запрещено с 8:00 16 декабря до 28 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на канализационной сети по ул. Астрономической в районе дома №7.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по пр. Жуковского, пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
На время работ автобусы №33э, 247э, 278 также будут объезжать по пр. Жуковского: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: