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13.12.2019  19:55   

С понедельника на улице Астрономической запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического, будет запрещено с 8:00 16 декабря до 28 декабря.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на канализационной сети по ул. Астрономической в ​​районе дома №7.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по пр. Жуковского, пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

На время работ автобусы №33э, 247э, 278 также будут объезжать по пр. Жуковского: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».

Источник:   ХГС
 Тэги:  дороги, транспорт, харьков, ограничения
 
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