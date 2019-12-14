В Харькове ночью ограничат движение транспорта на оживленном перекрестке

на перекрестке проспекта Гагарина, улицы Чугуевского и переулка Золотой временно ограничивается движение транспорта
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.
По информации Департамента инфраструктуры, движение транспортных средств на перекрестке ограничивается ежедневно с 00.00 до 5.00 14 и 15 декабря.
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.
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