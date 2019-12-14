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14.12.2019  16:16   

В Харькове ночью ограничат движение транспорта на оживленном перекрестке

на перекрестке проспекта Гагарина, улицы Чугуевского и переулка Золотой временно ограничивается движение транспорта


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Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.

По информации Департамента инфраструктуры, движение транспортных средств на перекрестке ограничивается ежедневно с 00.00 до 5.00 14 и 15 декабря.

Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  ограничение, перекресток, движение, харьков
 
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