16.12.2019 10:10

Трамваи №16, 16А, 23 и 26 курсируют по измененному маршруту

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, запрещено с 5:00 16 декабря до окончания ремонтных работ.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварией в системе энергоснабжения горэлектротранспорта.



На период выполнения аварийно-восстановительных работ трамваи ходят так:



№26: частично - по маршруту;



№23: частично - Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина - парк им. Горького;



№16,16А: ст. Салтовская - пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.