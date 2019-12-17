На пешеходном переходе в Харькове установили оригинальный дорожный знак

На улице Ахсарова на пешеходном переходе установили яркую фигурку школьника
Манекен изображает ученика с рюкзаком и призван обращать на себя внимание водителей и пешеходов и увеличить безопасность дорожного движения на Алексеевке.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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