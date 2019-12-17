17.12.2019 14:24

На пешеходном переходе в Харькове установили оригинальный дорожный знак

На улице Ахсарова на пешеходном переходе установили яркую фигурку школьника



://vecherniy.kharkov.ua

Манекен изображает ученика с рюкзаком и призван обращать на себя внимание водителей и пешеходов и увеличить безопасность дорожного движения на Алексеевке.