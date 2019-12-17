Главная Новости Дороги и транспорт На пешеходном переходе в Харькове установили оригинальный дорожный знак
17.12.2019  14:24   

На пешеходном переходе в Харькове установили оригинальный дорожный знак

На улице Ахсарова на пешеходном переходе установили яркую фигурку школьника


://vecherniy.kharkov.ua

Манекен изображает ученика с рюкзаком и призван обращать на себя внимание водителей и пешеходов и увеличить безопасность дорожного движения на Алексеевке.

Источник:   ВХ
 Тэги:  переход, алексеевка, харьков, безопасность
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
05.11 Криминал и происшествия В переходе харьковского метро – труп (ФОТО) 03.11 Криминал и происшествия В результате аварии в Красноградском районе Харьковщины пострадал пешеход 23.10 Образование Ликвидация рускоязычных школ Харькова закончится через 3 года - министр Новосад
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 