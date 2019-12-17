В центре Харькова для проезда временно перекроют площадь

Движение транспорта по площади Театральной будет запрещен в течение рабочего дня.
По данным службы 1562, с 7:00 до 18:00 18 декабря будет запрещено движение транспортных средств по площади Театральной на участке от ул. Сумской до ул. Донца-Захаржевского.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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