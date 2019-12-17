17.12.2019 15:25

В центре Харькова для проезда временно перекроют площадь

Движение транспорта по площади Театральной будет запрещен в течение рабочего дня.



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По данным службы 1562, с 7:00 до 18:00 18 декабря будет запрещено движение транспортных средств по площади Театральной на участке от ул. Сумской до ул. Донца-Захаржевского.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.