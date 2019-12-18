18.12.2019 12:41

В Харькове станет почти на 30 светофоров больше

Строительство 28 светофорных объектов запланировано на 2020 год в городе Харькове.



//city.kharkov.ua

Такое решение в рамках утверждения сметы расходов на исполнение Программы повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2013-2020 годы принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.

В частности, несколько светофоров планируют установить на пр. Людвига Свободы, ул. Леся Сердюка, на перекрестках ул. Плехановская – ул. Державинская, пр. Московский – ул. Кошкина, пр. Льва Ландау – ул. Ивана Камышева и пр. Также светофорные объекты обустроят в районе Городской поликлиники №9 по ул. Роганской и возле школы №119 по ул. Библика.

Кроме того, в рамках программы в следующем году еще 44 светофорных объекта планируют реконструировать, в том числе светофор возле школы №125 по ул. Клочковской. Также в городе проведут реконструкцию ряда пешеходных переходов.