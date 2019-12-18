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18.12.2019  12:41   

В Харькове станет почти на 30 светофоров больше

Строительство 28 светофорных объектов запланировано на 2020 год в городе Харькове.


//city.kharkov.ua
Такое решение в рамках утверждения сметы расходов на исполнение Программы повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2013-2020 годы принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.
 
В частности, несколько светофоров планируют установить на пр. Людвига Свободы, ул. Леся Сердюка, на перекрестках ул. Плехановская – ул. Державинская, пр. Московский – ул. Кошкина, пр. Льва Ландау – ул. Ивана Камышева и пр. Также светофорные объекты обустроят в районе Городской поликлиники №9 по ул. Роганской и возле школы №119 по ул. Библика.
 
Кроме того, в рамках программы в следующем году еще 44 светофорных объекта планируют реконструировать, в том числе светофор возле школы №125 по ул. Клочковской. Также в городе проведут реконструкцию ряда пешеходных переходов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  светофоров станет больше, харьков
 
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