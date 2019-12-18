В Харькове станет почти на 30 светофоров больше

Строительство 28 светофорных объектов запланировано на 2020 год в городе Харькове.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: